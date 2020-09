BREGNANO (CO) – Una discussione in sala bingo è degenerata in una serie di fendenti.

Un uomo, classe 1956 di Vertemate con Minoprio, è in prognosi riservata al Sant’Anna di Como per numerose coltellate all’addome; arrestato il suo aggressore, di un anno più giovane, per tentato omicidio, rapina e minaccia aggravata.