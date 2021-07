CALOLZIOCORTE – Quello che al tribunale cittadino è stato ribattezzato il “processo per la lite del forcone” ha visto la richiesta del Pubblico Ministero Mattia Mascaro di 4 mesi di carcere per un anziano coinvolto per l’appunto in una violenta controversia avvenuta tre anni fa a Calolzio.

Protagonisti il 77enne e un uomo di 56 anni, entrambi imputati; tra di loro per l’appunto anche dei colpi di forcone. Per il secondo, è stata chiesta l’assoluzione. Accanto alle accuse, aperto anche il capitolo dei risarcimenti, chiesti dalle due parti.

La sentenza del giudice Giulia Barazzetta è prevista nel corso della prossima udienza.

RedGiu