CALOLZIOCORTE – Una coppia è stata fermata a Calolziocorte durante i controlli all’accesso della città di Digos e Squadra Volanti. La donna al volante ha dichiarato di voler raggiungere il supermercato di fiducia, dove fare la spesa per sé, così come avrebbe fatto il passeggero.

Tuttavia è emerso che i due convivano, dunque da norme per il contenimento del contagio da Covid-19 solo uno sarebbe dovuto andare a far compere. Inoltre vicino all’indirizzo di residenza vi sono altri supermercati, e così anche il viaggio fino a Calolzio sarebbe in spregio alla situazione d’emergenza.

Avendo contravvenuto alle prescrizioni, i due bergamaschi sono stati denunciati.