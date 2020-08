CHIESA IN VALMALENCO (SO) – Nella serata di ieri l’abitato di Chiareggio è stato evacuato. “Si rende noto che, a causa di rovesci temporaleschi abbattutisi con particolare intensità sul territorio di questa provincia, una frana si è staccata dal versante montuoso in località Chiareggio nel comune di Chiesa in Valmalenco” ha spiegato la Prefettura in una nota giunta in tarda serata. La massa detritica, commista ad acqua e fango…