GALBIATE – Tragico epilogo per l’incidente avvenuto nella serata di giovedì 8 luglio in via Milano a Galbiate, dove un’auto è finita fuori strada scontrandosi prima con un albero e sfondando il guardrail di protezione.

A perdere la vita nello sbando è Lorenzo Arosio, 19enne di Oggiono, ex studente dell’istituto Badoni di Lecco.

Ancora de definire la dinamica dell’accaduto: il giovane avrebbe perso il controllo dell’autovettura, forse anche influenzato dalle condizioni atmosferiche avverse, finendo poi nella scarpata. La morte sarebbe avvenuta sul colpo. Inutile l’intervento dei mezzi del soccorso (automedica, ambulanza, polizia stradale e vigili del fuoco) che si sono precipitati sul posto.