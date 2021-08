PESCATE – L’episodio di cronaca alle 11 sulla SS583 nei pressi del supermercato Bennet in territorio di Pescate: incidente stradale con scontro tra un’auto e la moto condotta da un 83enne, trattato inizialmente in “codice rosso” (condizioni giudicate dunque molto critiche) ma per fortuna rivalutato successivamente in “giallo”.