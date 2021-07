GALBIATE – Aveva perso il controllo dell’auto nella tarda serata di giovedì 8 luglio, nel tratto di strada tra Galbiate e Oggiono, finendo prima contro un albero e poi in una scarpata. Dopo la tragica morte di Lorenzo Arosio, 19enne oggionese, il Codacons “presenterà un esposto in Procura affinché la vicenda venga esaminata e diffida il Comune di Galbiate, al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini”.

Il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli denuncia: “Una tragedia immane che si sarebbe potuta evitare. Questo non è il primo incidente che avviene in quella strada. Il Codacons reclama che venga immediatamente visionata l’area stradale in questione e che vengano rispettate tutte le giuste precauzioni previste dalla legge. La sicurezza stradale è un diritto: non è ammissibile che i cittadini siano esposti a tali rischi giornalmente.”