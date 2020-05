VALMADRERA/MANDELLO DEL LARIO – Venerdì sera sul Moregallo per i vigili del fuoco di Lecco. I pompieri sono stati attivati alle 18.30 per recuperare due cani scappati per inseguire dei mufloni.

Intervento particolarmente impegnativo per via delle pareti poco compatte e difficili da attrezzare e per il calare del buio. Sul posto la squadra Saf – speleo alpino fluviale – è stata quindi assistita dalla “torre fari” a illuminare l’area impervia. Il salvataggio si è concluso attorno alle 22.30, i cani anche se impauriti si sono mostrati docili.