MONTE CORNIZZOLO – “La madre degli imbecilli è sempre incinta“: in modo chiaro e diretto il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi commenta gli episodi vandalici avvenuti lungo i sentieri del monte Cornizzolo, dove la segnaletica è stata imbrattata con scritte a favore dei movimenti “no vax” e “no mask“.

“Vietato l’ingresso a vaccinati e mascherati“, “W la libertà“, “Se hai paura vai a casa” sono solo alcune (le meno “pesanti”) delle tante affermazioni con cui sono stati marchiati i cartelli…