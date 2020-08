CHIESA IN VALMALENCO (SO) – La colata detritica che si è abbattuta a Chiesa in Valmalenco ha causato la morte di tre persone, altre due sono ferite e ricoverate in ospedale.

Le vittime sono Gianluca Pasqualone, 45enne di origini romane, e la compagna, Silvia Brocca, residenti a Comabbio, in provincia di Varese. Con loro in auto c’era una bambina di 10 anni, la sua vita spezzata proprio il giorno del compleanno, e loro figlio, Leo, 5 anni, che ora lotta tra la vita e la morte…