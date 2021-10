LECCO – Sarà domenica 24 ottobre 2021 alle 19:30 nel Salottone dell’oratorio di San Giovanni la dottoressa lecchese Stefania Dell’Oro partita nel 2020 per Tosamaganga, in Tanzania come ginecologa con i Medici con l’Africa Cuamm. Il tema dell’incontro sarà Quello che possiamo ricevere in Africa – La madicina del Cuore.

«Mi ha sempre affascinato l’idea di poter partire per l’Africa – racconta Stefania Dell’Oro – e l’esperienza dei due mesi passati in Camerun è stata molto bella, volevo tornare sul campo con una maggiore competenza medica. Dell’Africa mi affascina la cultura diversa, ma anche, come medico, il fatto di trovarmi davanti a patologie diverse: c’è molto da imparare e da fare. Aspettavo da molto tempo il momento di partire e sono molto felice, perché ormai con il lockdown e tutti i problemi legati al Covid-19 temevo che non ci sarebbe più stata l’occasione di farlo. Certamente il periodo è incerto e rimane la preoccupazione, ma è un punto di arrivo che aspettavo con gioia: tre colleghe sono già partite con Medici con l’Africa Cuamm in passato, in ospedale mi sostengono e penso mi farà molto bene questa nuova esperienza!».

L’accesso alla conferenza sarà mediante Green Pass fino alla capienza massima di 120 posti e aperta in particolare a 18enni e giovani. L’evento è organizzato dalla Comunità Pastorale Beati Mazzucconi & Monza in Lecco e dall’oratorio di Rancio, San Giovanni e Laorca.

Da Lecco e provincia sono ormai un discreto numero i medici partiti per svolgere un periodo di servizio in campo sanitario in Africa. In questi anni si sono periodicamente ritrovati, sia in occasione di incontri per volontari rientrati, sia per loro conto a Lecco, conservando il desiderio di continuare a sostenere il CUAMM ed il suo impegno per l’Africa. Questo sostegno è stato svolto principalmente cercando di promuovere una cultura di solidarietà e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, attraverso il racconto dell’esperienza di volontari.