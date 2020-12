CALOLZIOCORTE – Nei giorni scorsi, all’interno del santuario del Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, è stata riposizionata la statua dedicata a Santa Barbara che si credeva perduta.

Il manufatto è tornato “a casa” dopo oltre 20 anni. Dopo essere stata rimossa in occasione dei lunghi lavori di restauro del complesso, l’opera era finita dimenticata nei magazzini della Parrocchia di Foppenico.

Si pensava fosse andata definitivamente persa ma ora, dopo alcune ricerche, è finalmente stata ritrovata e dopo essere stata accuratamente restaurata da un laboratorio bergamasco riportata all’interno del santuario, dove rimarrà definitivamente.

“E’ un piccolo gesto ma di grande valore – spiega Armando Friburghi della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello – La presenza della statua nel monastero era testimoniata da alcune vecchie foto e proprio partendo da questa conferma ci siamo messi sulle sue tracce. Grazie alla collaborazione del parroco don Antonio Vitali e del sacrestano Carlo Bolis abbiamo iniziato una ricerca e l’abbiamo ritrovata in un magazzino della parrocchia del Corpus Domini, che ringrazio anche per il lavoro di restauro che si è concluso in tempo per il 4 dicembre, giorno della ricorrenza di Santa Barbara che, come è noto, è protettrice dei Vigili del Fuoco e dei Marinai: avremmo voluto organizzare una commemorazione proprio insieme all’Associazione Marinai d’Italia ma l’emergenza Covid ce lo ha impedito. Riportando la statua al santuario portiamo avanti una dedizione popolare dei calolziesi che rischiava di andare dimenticata”.