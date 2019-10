LECCO – Il Cai Lecco “Riccardo Cassin” organizza “Castagne e Parole con Alberto Benini” per inaugurare la nuova iniziativa della Sezione, Parole al Rifugio, che proporrà periodicamente la presentazione di un volume dedicato al mondo della montagna e ai suoi protagonisti, ospitato da un rifugio del territorio. Domenica 20 ottobre si inizia dal rifugio Stoppani, ai piedi del Resegone, a partire dalle 10.30 l’autore Alberto Benini e il volume “Casimiro Ferrari. L’ultimo re della Patagonia”.

Per raggiungere il rifugio in compagnia, l’appuntamento è fissato per le 9 al piazzale della funivia per i Piani d’Erna in località Versasio. Dopo la presentazione pranzo al rifugio a partire dalle 12 e quindi castagne e vin brulé per tutti i partecipanti dalle 13 (Info: sezione@cai.lecco.it – Donatella Polvara tel. 340 7007564).

“Casimiro Ferrari. L’ultimo re della Patagonia”

Di Alberto Benini – Baldini Castoldi Dalai Editore

Il 13 gennaio 1974 quattro Ragni di Lecco sbucano sulla cima del Certo Torre, una delle montagne più belle e difficili del mondo, il simbolo dell’alpinismo nella Patagonia. Alla loro testa Casimiro Ferrari, un alpinista che ha imparato giovanissimo ad arrampicare sulle pareti sopra Lecco, un po’ per gioco, un po’ per la necessità di contribuire al magro bilancio famigliare. In lui si uniscono una sapienza di montanaro nato a ridosso delle rocce e l’abilità tutta lecchese di lavorare il ferro. Carattere imprevedibile, burrascoso e indomabile, si innamora della Patagonia, una terra di contrasti.