CIVATE – Lunedì 26 dicembre alle 17:30 torna a Civate l’atteso appuntamento con il concerto di Santo Stefano. Il Quintetto Spirabilia propone come da tradizione l’evento dal titolo ‘La musica che cresce…verso il 2023. Dal Romanticismo al POP!’ nella splendida cornice del complesso romanico di S. Calocero.

Un programma unico, un viaggio musicale che partirà dal romanticismo per condurre fino ai giorni nostri. Per l’occasione verranno presentati i nuovi progetti 2023, le nuove idee artistiche e il nuovo festival ‘Le voci di Spirabilia 2023’.

Il programma artistico vanterà infatti estratti da ‘Contrasti’ (un concerto con votazione intorno al romanticismo e alle sue alternative storiche) e da ‘Harry Potter e la camera della musica’ (una produzione con voce recitante tutta ispirata al magico mondo del mago inglese).

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Civate e in collaborazione con la Fondazione Casa del Cieco Onlus. L’ingresso è libero. Questo il programma completo: Franz Paul Lachner: Wind quintet n. 2 I Tempo 1827; J. Reicha: Wind quintet op. 88 n 2 III tempo andante grazioso 1818; G. Ligeti: Bagatelle n 3-1 per Wind quintet; Fuchik: Polka x Fagotto virtuoso e Wind quintet (il vecchio brontolone); J. Williams: Estratto da Colonna sonora Harry Potter. Produzione POP: Despacito, Abba Gold, Sous le ciel de Paris, Santa Claus is coming to town, Jingle Bells Mambo.