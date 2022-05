LECCO – Si terrà sabato 4 giugno alle 20:30 al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco l’incontro dal titolo: “Ricerca Genoma 21”, promosso dall’Associazione Vola con Martin oltre il 21 con sede a Mandello del Lario, nata dalla volontà della famiglia Orio.

Interverrò il Prof. Pierluigi Strippoli, ricercatore dell’Università di Bologna e responsabile della ricerca che ha l’obiettivo di trovare una cura per la disabilità intellettiva nella sindrome di Down.

Lo scopo della serata non solo è quello di far conoscere anche al territorio del lecchese questa importante ricerca, ma anche essere un’occasione di confronto tra i medici presenti e le famiglie, che si allarga anche alle persone non direttamente interessate da tale sindrome ma con spirito di apertura verso queste tematiche.

“La nostra associazione è nata nel 2018 spinti dall’amore per nostro figlio Martin, un ometto di 6 anni con la sindrome di Down con un fine puramente altruistico, cioè quello di dare il proprio contributo nel trovare un cura per la disabilità intellettiva che si manifesta in tale sindrome che possa essere utile per tutti i bambini” spiegano gli organizzatori.