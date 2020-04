LECCO – In questi duri tempi in cui per legge, morale e rispetto siamo tenuti a stare a casa, uno dei bellissimi piaceri che nessuno può negarci è quello di alzare gli occhi al cielo e osservare il firmamento che, in queste notti serene, ci dona uno spettacolo mozzafiato.

C’è chi ha deciso di immortalare questa danza di luci e ombre, cogliendo gli attimi migliori di tempi peggiori.

Ecco allora i bellissimi scatti di Matilde, Silvio e Maurizio della superluna che risplende nel buio della notte.