GALBIATE – Dopo un assenza di oltre due lustri, è tornato nella giornata di domenica 2 aprile il mercatino di primavera a Galbiate.

Un ritorno baciato in fronte da una bella giornata di sole, con il consenso della popolazione, sciamata allegramente lungo la piazza della chiesa in avventura tra le circa 60 bancarelle ubicate nel percorso: bigiotteria, lavori in legno pezza e carta, erbe aromatiche e quadri tra le merci proposte.

Organizzata dalla locale Pro Loco, il presidente Guglielmo Binda supportato dal suo vice Adriano Cesana spiega: “Tutto è nato per recuperare il mercatino di Natale che a suo tempo non facemmo. E così abbiamo pensato di riproporre dopo anni di assenza quello di primavera, anticipo che non sarà fine a se stesso; l’intenzione è quella di proporlo a scadenza annuale”.

Insomma secondo Binda missione compiuta anche a livello temporale, continua così: “Calendarizzare il mercatino di primavera nella giornata delle Palme nell’immediata vicinanza di Pasqua ritengo sia stata una cosa azzeccata, solitamente il tempo è clemente e favorisce l’afflusso della gente”.

Nata sulle ceneri della vecchia gestione la Pro Loco di Galbiate, da 21 anni è tornata attiva al servizio della gente; proporre iniziative che possano svagare la popolazione è un credo ben saldo nella testa di Binda. “Esatto, anche se mancano volontari lancio un appello ai giovani: venite a darci una mano. Attualmente contiamo 70 iscritti, chi fosse interessato ci può liberamente contattare al martedì sera dalle 21 alla nostra sede di Galbiate, discuteremo di tutto anche su eventuali proposte del cittadino”.

E tra le prossime iniziative “diciamo che c’è molta carne al fuoco; nel contesto di “Stasera si balla” all’arena di Galbiate esattamente da giugno a agosto avremo degli spettacoli e musica dal vivo. Mentre il 15 luglio è in programma la terza edizione “Una città per cantare” gara canora per dilettanti. Quindi a settembre ecco la festa sotto il campanile, il 24 la sagra di San Michele e ancora a ottobre la festa di Galbiate, a Natale il mercatino”.

In via di definizione (manca la data) la camminata sul territorio, mercante per un giorno riservata a bimbi e ragazzi , concerto live a Parco Marselli con opzione Arena.

Alessandro Montanelli