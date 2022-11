GALBIATE – L’associazione ‘Leggere per gioco’ di Galbiate continua con la consueta proposta di letture ad alta voce per bambini. In collaborazione col Comune di Galbiate, in particolare con l’Ufficio Istruzione, Cultura, Sport.

Il nuovo appuntamento è previsto per sabato 19 novembre alle 15:30 alla Biblioteca ‘Giuseppe Panzeri’ di Galbiate. L’evento di chiama ‘In viaggio con la fantasia’ e saranno letture per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni di età.

L’ingresso è libero.