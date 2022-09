GALBIATE – Riparte la sua programmazione cinematografica, sabato 17 settembre, il teatro Cardinal Ferrari di Galbiate. La stagione 22/23 taglia dunque il nastro di partenza alle 21 con un film adatto ai bambini: Minions due, come diventa cattivissimo (biglietto d’ingresso intero 7 euro, ridotto 5). Il film verrà proposto anche nelle giornate di domenica e lunedì alle 17, il 24 e 25 sempre alle 17.

In occasione della festa del cinema sabato 18 e domenica 19 settembre, al botteghino prezzo speciale a soli 3,50 euro. Dal 20 al 25 settembre invece alle 21 la sala propone il film giallo Maigret e anche qui, per la citata festa del cinema, martedì 20 e giovedì 22 settembre entrata per tutti a 3,50 euro.