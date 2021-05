CALOLZIOCORTE – Sono la prima, seconda e terza elementare dell’Istituto Caterina Cittadini di Calolziocorte a trionfare nella campagna nazionale “La protezione tiene banco“, promossa da Lysoform.

Dopo il grande successo del 2020, la seconda edizione, con la consulenza della pedagogista Elena Urso e del pediatra Piercarlo Salari, si è concentrata sul bisogno sempre più crescente di recuperare la socialità perduta: “Il gioco, in particolare, è stato uno degli ambiti più sacrificati durante la pandemia che ha purtroppo favorito l’isolamento, provocando spesso alterazioni del tono dell’umore, ansia, disturbi del sonno, perdita dell’appetito e sensazione di paura nei bambini”.

Il progetto, che ha coinvolto da remoto 250 scuole in tutta Italia, per un totale di 3400 classi, 5.500 docenti e oltre 61mila studenti, dalla metà del mese di maggio ha visto le classi impegnate a lavorare ad un elaborato (disegno e testo o filastrocca), rappresentativo della bellezza di giocare insieme, ma in sicurezza, per vincere i limiti dettati dal virus.

“I nostri bambini hanno prodotto gli elaborati più significativi sulla bellezza di giocare insieme in sicurezza e potranno quindi partecipare al #CLEANTOGETHERDAY2.0 che si terrà il 1 giugno 2021” scrivono dall’istituto calolziese.