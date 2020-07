LECCO – Tutto esaurito sabato scorso per il primo appuntamento di “E… state in museo con Manzoni nel Cuore!“, iniziativa organizzata dall’associazione Giuseppe Bovara, in collaborazione con il Sistema Museale Urbano Lecchese, e curata da Francesca Minchiotti, che nasce per proporre laboratori creativi a bambini tra i 6 e gli 11 anni. I laboratori sono stati pensati per coinvolgere i bambini nelle bellezze della mostra “Manzoni nel Cuore”, visitabile gratuitamente fino al 30 agosto a Palazzo della Paure.

Le attività sono realizzate nella massima sicurezza, nel rispetto delle linee guida sanitarie in vigore. Per questo motivo i tre laboratori saranno aperti solo a 6 bambini per volta, previa prenotazione obbligatoria.

Dopo il successo del primo appuntamento, dedicato al tema del ritratto, sono in programma altri due appuntamenti. Sabato 25 luglio, dalle 15:30 alle 17:30: Cartoline da “Quel ramo del Lago di Como…”.

I bambini saranno accompagnati alla scoperta delle opere che illustrano il rapporto tra Alessandro Manzoni, i suoi scritti e il paesaggio, ma anche sulla fortuna de I promessi sposi nella trasposizione in calendari, figurine, francobolli, cartoline eccetera. Nella parte creativa i bambini dovranno disegnare e colorare una contemporanea cartolina, immaginando di dover presentare un tipico “paesaggio manzoniano” ad un amico/a (Resegone, Adda…).

Infine, sabato 1° agosto, dalle 15:30 alle 17:30 l’ultimo appuntamento in programma: Nuovi paesaggi per “I promessi sposi” di oggi. I bambini saranno accompagnati alla scoperta della sezione dedicata al “paesaggio manzoniano”. Nella parte creativa l’operatrice didattica farà la seguente domanda: “Se Manzoni avesse scritto I promessi sposi nel 2020 che tipo di paesaggio avrebbe visto e descritto nelle pagine del suo romanzo?” I bambini dovranno disegnare e colorare un paesaggio lecchese e “manzoniano” che si avvicini a quello che con i loro occhi possono vedere al giorno d’oggi.

La prenotazione dovrà essere fatta online, attraverso il seguente link. In questo portale bisognerà prenotare una visita a Palazzo delle Paure nella fascia oraria dalle 15:30 alle 16:30 nel giorno del laboratorio prescelto, conteggiando il numero dei partecipanti al laboratorio e degli accompagnatori. Inoltre va confermata la prenotazione via mail all’indirizzo francy90pesci@libero.it.

La partecipazione da parte dei bambini ai laboratori sarà consentita solo se muniti di mascherina, dopo la rilevazione della temperatura corporea (sia dei minori che dei genitori/accompagnatori) e l’igienizzazione delle mani. Per tutta la durata del laboratorio i bambini dovranno seguire le disposizioni dell’operatrice didattica per il corretto svolgimento dell’attività in piena sicurezza.