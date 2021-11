LECCO – All’inizio dell’Avvento, dal 15 al 17 novembre alle 20.45, i giovani cattolici ambrosiani si ritroveranno per l’appuntamento ormai consolidato degli Esercizi spirituali, che quest’anno avranno per tema Venne ad abitare in mezzo a noi: in ascolto del prologo di Giovanni. Un’occasione comunitaria rivolta ai giovani tra i 18 e i 30 anni e ai loro educatori, per pregare e prepararsi a vivere il Natale di Gesù, sostenendo la propria appartenenza ecclesiale.

Gli esercizi, per la Zona Pastorale IIIª, si terranno in Basilica San Nicolò in Lecco e il predicatore sarà l’arcivescovo Mario Delpini. Ogni sera alle 20.45 sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube.com/chiesadimilano sarà trasmessa una delle meditazioni: il 15 da Lecco con monsignor Delpini, il 16 dal Duomo di Milano con Frère John, il 17 da Gallarate con don Falabretti.



DATE, ORARI E TEMI DELLE SERATE (SEDE: Basilica di San Nicolò)

• Lunedì, 15 novembre 2021 – ore 20.45 – Trasmessa sul canale Youtube.com/chiesadimilano

IN PRINCIPIO ERA IL VERBO (Gv 1,1-5)

• Martedì, 16 novembre 2021 – ore 20.45

E IL VERBO SI FECE CARNE (Gv 1,6-14)

• Mercoledì, 17 novembre 2021 – ore 20.45

DIO, NESSUNO LO HA MAI VISTO: PROPRIO IL FIGLIO UNIGENITO LO HA RIVELATO (Gv 1,1

I giovani che sono domiciliati a Lecco, sono invitati a partecipare, agli esercizi, in presenza.