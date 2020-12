Puntata natalizia per la nostra rubrica “Libri per bambini che piacciono anche ai grandi”, curata da Claudia Ferraroli, pedagogista clinica e appassionata di letteratura per ragazzi – e non solo.

–

IL PETTIROSSO E IL NATALE

Esistono due versioni che narrano la leggenda del pettirosso, il piccolo uccellino con il petto infuocato. Una versione natalizia e una pasquale. Poi esiste una terza storia, raccontata nell’albo illustrato “il pettirosso e babbo natale” di Jan Fearnley, Gribaudo editore.