LECCO – Nella Giornata Internazionale dei diritti della donna, i giovani grafici dell’Istituto Superiore Grafica Moda Design di Lecco presentano alla città un omaggio alle donne, con una mostra manifesto che farà conoscere 7 autrici del ‘900.

Nell’ambito della mostra, che resterà allestita nel cortile del municipio da martedì 8 marzo a venerdì 11 marzo, saranno esposti dei passaporti letterari, insieme a delle illustrazioni impresse su foulard create appositamente da quattro giovani fashion designer.

Questo progetto ha spinto gli studenti a scoprire che la letteratura è anche donna e che esiste un “fil rouge” tra le arti in grado di intrecciare contenuti poetici e tecniche grafiche. Proprio in virtù di questo legame, non poteva mancare una sezione dedicata alle donne che si sono distinte nel graphic design, settore professionale a netta prevalenza maschile. Donne che tra gli anni ’50 e ’80 sono riuscite a dar prova del proprio talento, guadagnandosi la possibilità di esprimere una personale visione della realtà.

“Un’esposizione significativa, che si distingue per l’originalità del tema e per la capacità di trattare e delineare le caratteristiche e i punti di forza del femminile in un contesto prevalentemente maschile – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi -. Una mostra che propone uno sguardo di cambiamento al femminile, che ospitiamo con piacere nel cortile del palazzo comunale e che vi invitiamo a visitare”.

All’inaugurazione, in programma martedì 8 marzo alle 11:30 nel cortile del municipio, interverranno l’assessore, la coordinatrice dell’Isgmd Veronica Cucumo, gli studenti del 5° anno degli indirizzi “grafica” e “moda” e le docenti di letteratura e di grafica.