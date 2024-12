MUSICA. “COROLIAMO”, LA CONSULTA CREA UN CORO DI VOCI BIANCHE

LECCO – Dopo aver sostenuto e promosso la DOREMI Band del Corpo Musicale ‘A. Manzoni Città di Lecco’ e la sua Junior Band, la Consulta Musicale lancia il progetto ‘Coroliamo’, un coro per voci bianche. Lo scopo di questo laboratorio pomeridiano è quello di avvicinare i bambini al canto corale come forma di aggregazione, educazione all’altro e conoscenza della musica come linguaggio artistico, sociale e innovativo.

In questi ultimi mesi si è strutturato un vero e proprio progetto atto a far conoscere ai ragazzi la Consulta Musicale e a fargli percepire che un’arte come questa non è solo legata alla capacità canora che si sviluppa ma è un luogo dove le associazioni, e quindi persone di diverse generazioni tutte insieme, imparano le une dalle altre.

Essere parte di questa esperienza arricchisce sicuramente le abilità, le conoscenze e le attitudini ma diventa al contempo la possibilità concreta di conoscere le diverse realtà che compongono la Consulta stessa, polo centrale della musica lecchese dal 1977. Il laboratorio si terrà ogni venerdì dalle 16.30 per circa due ore e sarà tenuto dal maestro Maurizio Saccà che aspetta tutti i bambini, accompagnati dai genitori, per creare insieme un organico capace di formare un vero e proprio coro di voci bianche.

“Un sogno da quando sono diventato presidente – afferma Michele Casadio, presidente della Consulta Musicale – I miei consiglieri, che hanno avallato la proposta immediatamente, possono confermare che sostengo da sempre le attività musicali che attraversano la vita dei ragazzi. Un po’ per la mia natura di insegnante, un po’ perché sin da bambino ho vissuto nelle realtà musicali associative e la mia posizione ne è una chiara conseguenza. Credo che la partecipazione a questo laboratorio possa essere, tra gli altri, un grande regalo di Natale per i bambini desiderosi di avvicinarsi al canto”.