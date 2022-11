LECCO – Giovedì 24 novembre alle 18 nella sede del Parco regionale del Monte Barro la presentazione di Alla scoperta di Costa Perla da Roccolo a Stazione Ornitologica e Museo. Un libro di 120 pagine edito da Parco Monte Barro. Introdurrà la serata Paola Golfari, presidente del Parco Monte Barro. Interverranno gli autori, Federico Bonifacio e Gianpiero Calvi, e Agostino Cesana, l’ultimo roccolatore di Costa Perla.

La pubblicazione riporta la storia di questo prestigioso e antico roccolo acquistato dal Parco nel 1987 per trasformarlo in Stazione ornitologica della Regione Lombardia, unico esempio di riconversione di una uccellanda tradizionale in centro scientifico a opera di un ente pubblico, e per realizzarvi una sezione staccata del Museo Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB).

Nelle sue pagine viene anche descritto l’affascinante mondo della migrazione degli uccelli e vengono riportate le attività di inanellamento che vi vengono svolte con i dati relativi alle quasi 40mila catture effettuate a Costa Perla dal 1990 a oggi. Costa Perla non è solamente un centro di studio delle migrazioni degli uccelli ma anche un luogo bellissimo e ricco di storia aperto al pubblico e in particolare alle scolaresche.