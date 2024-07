ROTARY CLUB LECCO: PRESENTATI I PROGETTI PER IL FUTURO

LECCO – Dopo aver ringraziato i soci e i past president per aver mantenuto il Rotary Club Lecco in “ottima salute”, il presidente Luca Tentori ha dichiarato: “Il Rotary Club Lecco vive sia di tradizione che di innovazione, e durante il mio mandato porteremo avanti sia progetti ricorrenti che nuovi”.

Tra i service storici che verranno sostenuti anche quest’anno, il presidente ha menzionato il Premio Gavioli, dove il Rotary Club Lecco sponsorizza la partecipazione a un concorso in cui gli alunni, dopo essere stati formati, presentano un cortometraggio su un tema specifico e lo scambio giovani, che permette agli studenti italiani del quarto anno di scuola superiore di trascorrere un anno all’estero, e viceversa agli studenti stranieri di vivere un anno in Italia.

Luca Tentori ha anche ricordato il sostegno del Rotary al Sail Camp, un campo estivo dove i ragazzi stranieri, ospitati da famiglie italiane, imparano a navigare a vela e scoprono il nostro territorio e la nostra cultura. Il nuovo presidente ha poi menzionato i progetti RYLA, eventi organizzati a livello locale dai Club e dai Distretti Rotary per partecipanti della fascia di età tra i 14 e 30 anni a seconda dei bisogni della comunità, e il RYGHT, un’iniziativa del Rotary, riservata a ragazzi e ragazze che frequentano gli ultimi tre anni di scuola superiore il cui scopo è contribuire ad accrescere nei giovani il senso di responsabilità e di leadership.

Un altro servizio del club è il sostegno al Camp dell’Amicizia, un’iniziativa del Rotaract volta ad accogliere per una settimana sul nostro lago ragazzi disabili e i loro accompagnatori. Come hanno sottolineato Filippo Bianchi e Federico Rovea, presidente e past president del Rotaract, questo progetto è molto significativo poiché è vissuto con grande gioia sia dai ragazzi del club che da quelli ospitati. Per l’anno 2024-2025 saranno rafforzate le connessioni con il club tedesco di Heidenheim-Giengen e con gli altri club della zona, con l’obiettivo di sviluppare progetti comuni.

Luca Tentori ha inoltre annunciato la nascita di un nuovo progetto di “alfabetizzazione digitale”: in un mondo dove l’uso di tablet e smartphone è diventato oltre che necessario, fondamentale per molte attività quotidiane, come ad esempio la prenotazione di una visita medica o accedere al proprio conto in banca, è importante creare una struttura atta ad aiutare le persone, non native digitali, che spesso non hanno familiarità con tale tecnologia.

Il nuovo presidente ha infine presentato i membri del consiglio direttivo e i presidenti delle commissioni che collaboreranno nel suo anno di presidenza, ha ringraziato i partecipanti alla serata e ha sottolineato l’importanza di fare rete e lavorare insieme su progetti locali, nazionali e internazionali.