Se dopo le feste vi sentite appesantiti, perché magari vi siete resi conto di aver esagerato con dolci, pranzi e cene abbondanti, è bene tornare a un regime alimentare sano e bilanciato, che preveda cene leggere a base di verdure e cibi vegetali.

Quale miglior momento per iniziare a prendersi cura di noi stessi se non adesso?! Non esistono “detox” dimagranti, semplicemente tornare alla routine con dei pasti equilibrati nel corso della giornata e introdurre attività fisica come una banale camminata vi farà sentire meglio, il vostro fegato farà tutto il resto, è lui che è in grado di “detossificare”!

Non cercate di rimediare agli sgarri digiunando, ricorrendo a beveroni o a diete miracolose!