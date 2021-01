Domani arriva la Befana, e con lei i dolcetti, le caramelle, il cioccolato.. cibi non esattamente da dieta!



Ecco allora un’idea per riutilizzare il pandoro (o anche il panettone) che sicuramente è avanzato dalle recenti feste natalizie, e preparare dei dolcetti ideali per far contenti i nostri bambini in una giornata speciale come l’Epifania.

Una ricetta di facile realizzazione, veloce e sicuramente gustosa:

INGREDIENTI per circa 25 tartufini (5 porzioni)

Pandoro 200gr, Skyr bianco a ridotto contenuto di grassi (o Yogurt Greco) 100gr, 2 cucchiai di Crema Novi (o nocciolata), Cocco Rapè (circa 20gr)