Rubrica pedagogia. Didattica a distanza: risorsa o problema?

Claudia Ferraroli. L'appuntamento di oggi vede protagonista la didattica a distanza.

Dal mese di marzo 2020 abbiamo iniziato a sentire parlare, in riferimento alla scuola, sempre più frequentemente di DAD, ovvero di Didattica a Distanza.

Non potendo recarsi fisicamente a scuola gli alunni e le alunne di ogni ordine e grado hanno fatto uso delle nuove tecnologie per seguire online e da casa le lezioni degli insegnanti, che si svolgevano in modalità sincrona tramite piattaforme digitali come Microsoft Teams, Skype o G Suite e/o in modalità asincrona tramite registrazioni audio, video, slide e file digitali. Una vera e propria scuola virtuale costruita sulla necessità di far fronte alla pandemia. I docenti hanno sperimentato ed improvvisato, ognuno con modalità differenti…