VALMADRERA – Questa domenica, nella chiesa parrocchiale di Valmadrera, una messa per festeggiare il 35° anniversario dell’associazione Il tempo di dare della casa di riposo Opera Pia Magistris. Seguirà al Centro Fatebenefratelli, sala auditorium “Mauro Panzeri”, il saluto delle volontarie e la proiezione di foto ricordo.

Con queste parole raccontano la loro storia.

Nei convegni Caritas il tema degli anziani era inserito fra le nuove povertà, per la solitudine in cui si trovavano spesso a vivere. Durante un consiglio pastorale si portò all’attenzione il problema degli anziani ospiti dell’Opera Pia, fu così che Paola Crimella e Rosa Cagliani si recarono da Suor Lidia, allora Superiora, offrendo un po’ del loro tempo mettendosi a sua disposizione.

Nel giro di pochi giorni coinvolgendo amiche, conoscenti e aderenti del Cif (Centro Italiano Femminile) si formò il primo gruppetto. Nacque così il Gruppo volontari assistenza anziani.

Nel 1990 l’assessore Daniela Frigerio, essendo a conoscenza che la Regione e la Provincia organizzavano un corso per animatori, propose a due volontarie di frequentarlo.

Nello stesso anno si ottengono dei risultati significativi: viene firmata la convenzione col Comune che permette al Gruppo di avere fondi da utilizzare per le uscite, le feste, il materiale per l’animazione e l’assicurazione per le volontarie; viene garantita la presenza continua al momento dei pasti per gli ospiti non autosufficienti.

Dopo 17 anni di impegno e dedizione Rosa lascia la guida del Gruppo. Le succede Dolores Tentori che generosamente accetta di portare avanti l’impegno e darà al Gruppo un nuovo nome “Il tempo di dare”. La sua prematura scomparsa nel 2004 ha lasciato un vuoto colmato da Rosalba Corti, che continua a guidare con efficienza il Gruppo sino al 2008 quando passerà il testimone a Carmen Maffezzini.

Per partecipare alla manifestazione è necessaria la prenotazione alla mail biblioteca@valmadrera.lc.it oppure alla Biblioteca di Valmadrera telefono n. 0341 205111.