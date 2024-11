VALMADRERA INCONTRA ANDREA VITALI: PRESENTATO “IL SISTEMA VIVACCHIA”

VALMADRERA – La sera del 31 ottobre, nella Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, Andrea Vitali ha parlato del suo ultimo libro, ‘Il sistema Vivacchia’. La serata è andata a concludere le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dell’elezione di Valmadrera a Città, iniziate lo scorso 26 ottobre con un consiglio comunale straordinario, mostre e concerti.

Ha aperto la serata il saluto del sindaco Cesare Colombo, che ha ricordato come, dopo una serie di eventi culturali dedicata al tema dell’Europa, “torniamo a parlare del nostro territorio attraverso la narrativa di Vitali”. Ha preso poi la parola l’assessore Antonio Rusconi, sottolineando come spesso i romanzi di Vitali intreccino le piccole storie dei laghee alla grande storia del ‘900.

La serata è continuata con un dialogo tra Rusconi e lo scrittore, partendo dalle vicende del libro più recente (nel quale ha un ruolo importante il personaggio ricorrente del maresciallo Maccadò) per approdare a una serie di riflessioni e aneddoti sia sulla narrativa di Vitali, sia sul rapporto fra racconto e vita reale.

Vitali ha sottolineato come molti suoi personaggi ritornino di storia in storia, anche solo per brevi tratti e a distanza di molti anni, quasi appunto come nella vita reale. Tra una domanda e l’altra, e a fare da connessione tra di esse, sono stati proposti alcuni spezzoni del docufilm dedicato ad Andrea Vitali ‘Le storie non ti mollano mai’ realizzato per ADALLE produzioni. Il docufilm, girato nei luoghi delle storie e della vita dello scrittore, è stato realizzato dalla regista Paola Nessi, presente alla serata.