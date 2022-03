LECCO – Il 26 marzo in tutto il mondo si celebra Earth Hour – L’Ora della Terra, il grande evento globale per celebrare la bellezza del nostro Pianeta e riflettere sull’importanza delle nostre scelte per la salvaguardia della natura e la lotta alla crisi climatica.

Per avvicinare anche i più piccoli a questo importante appuntamento, WWF Lecco, in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro, propone un concorso di pittura online a premi per bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado, residenti oppure che frequentino una scuola della Provincia di Lecco. La precedente edizione, nel 2020, ha registrato oltre duecento partecipanti, provenienti da decine di scuole del territorio. WWF Lecco ripropone l’evento a partecipazione libera, con poche e semplici regole.

Tema del concorso sono gli insetti impollinatori: api, bombi, farfalle e simili, preziosi per la riproduzione di fiori e frutti

I disegni possono essere realizzati con tecnica libera: pastelli o matite colorate, acquerelli o tempere, china o pennarelli, ma anche collage… non ci sono limiti alla creatività! I disegni pervenuti saranno pubblicati sulle pagine social del WWF Lecco e su un apposito album fotografico dell’Associazione.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso in formato digitale, mentre i migliori saranno premiati con un’iscrizione annuale al WWF, una pubblicazione realizzata da WWF Lecco e Parco Regionale Monte Barro e un dolcissimo uovo di Pasqua.

Novità di quest’anno, sono previsti premi anche per le scuole. I tre istituti con il maggior numero di alunni partecipanti riceveranno infatti una una bugbox, una casetta nido per insetti impollinatori selvatici, offerta dall’Azienda Agricola La Bevera di Monticello Brianza, da posizionare in uno spazio verde interno o adiacente la scuola, per favorire la presenza di insetti impollinatori.

Iscrizioni gratuite e aperte da sabato 5 a domenica 20 marzo, sulla pagina dedicata del sito WWF Lecco.