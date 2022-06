LECCO – Il progetto di pace è del Mean, Movimento europeo di azione non violenta. A Kyiv, il prossimo 11 luglio, la prima di una serie di manifestazioni di pace che sarà “accompagnata” anche da una marcia nonviolenta destinata ad attraversare il confine tra Polonia e Ucraina per raggiungere la capitale sotto attacco della Russia.

Vi sarà anche una presenza lecchese a questa iniziativa che il nostro quotidiano on line seguirà con particolare attenzione, dal 9 al 12 luglio.

Di seguito la locandina completa (disponibili ancora gli ultimi posti):