ERBA (CO) – È tempo di bilanci per la Mostra dell’artigianato, l’evento dedicato al saper fare e all’eccellenza made in Italy, che per nove giorni ha animato gli spazi di Lariofiere ma soprattutto ha riportato l’attenzione del pubblico sul valore e sulla cultura dell’artigianalità.

Un’edizione di successo, avvalorata dalla presenza di 40.000 visitatori – dato che conferma l’affluenza attesa e i dati registrati nella passata edizione – e dalla soddisfazione degli espositori, che rinnovano così la loro fiducia nel progetto.

L’ultimo giorno di apertura è stata anche l’occasione per conferire uno dei riconoscimenti più attesi della mostra: quello che premia la qualità espositiva e la capacità di interpretare, attraverso la presenza alla manifestazione, i valori e la cultura dell’artigianato.

Due i premi assegnati, il primo al Migliore Stand che quest’anno è andato all’azienda Kokoro Wedding di Costamasnaga.

Nella motivazione espressa dalla Giuria si legge: “Per l’artigianalità e la qualità sartoriale dei prodotti esposti e per aver interpretato in modo efficace il tema dell’edizione 2019 della mostra, Non solo Sposi”. A consegnare il premio, il Presidente Nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti che ha ricordato il valore e l’impegno di tutte le imprese artigiane presenti alla manifestazione.

Il secondo premio assegnato è il Premio Qualità Mauro Cazzaniga, riconoscimento alle aziende del comparto legno arredo, istituito nel 2013 in ricordo dell’imprenditore comasco, nonché Presidente del Comitato Promotore della Mostra nelle edizioni 2010 e 2011, Mauro Cazzaniga. Il premio è stato assegnato all’azienda Falegnameria Lonni & Mantova di Dongo, con la seguente motivazione: “Per la qualità e il pregio delle produzioni esposte, e per la storicità della presenza dell’azienda alla Mostra Artigianato.”