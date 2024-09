AFS PITTURE & DECORAZIONI: IMBIANCHINI E DECORATORI DI INTERNI

Chi è alla ricerca di un servizio di decorazione di interni può fare sicuro affidamento sulla professionalità di AFS Pitture & Decorazioni, realtà specializzata nel settore attiva da molti anni in Lombardia. Che si abbia bisogno di intervenire sulla propria abitazione o in un altro contesto, come per esempio un ristorante o un hotel, questa è la ditta a cui rivolgersi. Sono tanti gli esercizi commerciali per i quali potrebbe essere necessario una tinteggiatura. AFS Pitture & Decorazioni può offrire, oltre al servizio di imbianchino Lecco , il supporto per cambiare lo stile degli interni con la pittura decorativa: effetto pietra spaccata, effetto pietra zen, stencil e tanti altri.

Perché affidarsi a un decoratore di interni

Un decoratore di interni è un professionista a cui si può far riferimento quando, per esempio, si ha bisogno di modificare l’aspetto del bagno, della cucina o del salotto: obiettivi che possono essere raggiunti senza che occorra spendere chissà quanto. Quando si vogliono evitare lavori di ristrutturazione dispendiosi e consistenti, AFS Pitture & Decorazioni aiuta a conseguire gli scopi desiderati: è sufficiente poco più di una giornata di lavoro per decorare le pareti. Le tempistiche variano, ovviamente, a seconda della specificità del progetto e in funzione del livello di complessità del lavoro: le tecniche di pittura che vengono adottate, invece, possono essere molteplici, dallo stucco veneziano all’effetto marmo, senza dimenticare l’effetto pietra spaccata. Il team di AFS Pitture & Decorazioni è in grado anche di ricoprire il pavimento o le pareti con la resina e il microcemento. Nel caso in cui ci siano già delle piastrelle o delle mattonelle, non è necessario demolire, e si può dar vita a un ambiente alla moda e minimal.

Perché contattare AFS Pitture & Decorazioni

Farsi consigliare dagli esperti di AFS Pitture & Decorazioni è il modo migliore per ottenere un risultato perfetto: si possono effettuare lavorazioni in calce cruda, ma anche utilizzare diversi materiali innovativi, con effetti moderni e risultati unici dal punto di vista estetico. La ricca gamma di servizi comprende, oltra alla tinteggiatura e alle attività di imbiancatura, anche le pavimentazioni in resina e microcemento, i rivestimenti per interni ed esterni, la ristrutturazione senza demolizione e la pittura decorativa. Il team di AFS Pitture & Decorazioni può anche creare controsoffitti e si occupa di trattamenti antimuffa, che si possono rivelare essenziali per ripristinare in maniera ottimale le pareti di casa. La pittura decorativa è una soluzione dalle molteplici potenzialità, e sono davvero affascinanti gli effetti che si ottengono con l’impiego della calce cruda. Dal finto marmo alla pietra zen, passando per lo stencil e la pietra bamboo, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

I rivestimenti

Nel novero dei servizi proposti da AFS Pitture & Decorazioni ci sono i rivestimenti: ricoprire le piastrelle dei bagni, i mobili, i pavimenti e i piani cucina. Sia la resina che il microcemento si rivelano dei materiali di straordinaria utilità, grazie a cui si ha la possibilità di dar vita a una superficie omogenea e al tempo stesso levigata, semplice da pulire e in grado di resistere all’usura. Il team di AFS Pitture & Decorazioni studia un progetto su misura, basato sulle specifiche esigenze del cliente: i rivestimenti proposti hanno il pregio della versatilità, riuscendo ad adeguarsi alle caratteristiche di qualunque tipologia di design di interni. I costruttori e gli architetti ne possono approfittare per rendere gli appartamenti ancora più affascinanti e capaci di attrarre un maggior numero di locatari o acquirenti. Rivestimenti, tinteggiature e decorazioni di interni contribuiscono ad aumentare il valore di qualsiasi proprietà: non solo le abitazioni private, ma anche i bed and breakfast, i bar, le pizzerie, gli alberghi, e così via.