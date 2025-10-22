ALLA SCOPERTA DELL’ACETAIA LEONARDI: DOVE IL TEMPO TRASFORMA IL GUSTO

Situata a Magreta di Formigine, Acetaia Leonardi custodisce il segreto di una trasformazione che dal vigneto porta al balsamico, unendo il rispetto del tempo all’eccellenza del gusto. Qui, ogni bottiglia di aceto balsamico racconta una storia fatta di pazienza, cura artigianale e legame con la terra, elementi che da secoli caratterizzano la famiglia Leonardi e la loro produzione.

La suggestiva Corte dei Campi Macri, sede dell’acetaia, è il punto di partenza di un percorso che accompagna i visitatori tra vigne, botti secolari e ambienti ricchi di storia. Non è soltanto un luogo di produzione, ma un vero e proprio scrigno di cultura e sapori, dove l’“oro nero” modenese prende vita e conquista chiunque lo assaggi.

Una storia di famiglia e di tradizione

Le origini di Acetaia Leonardi risalgono al XVIII secolo, ma è dalla seconda metà dell’Ottocento che la famiglia decide di dedicarsi esclusivamente alla produzione di aceto balsamico di alta qualità. Con oltre 10 ettari di vigneti coltivati a Trebbiano e Lambrusco, l’azienda adotta un ciclo a filiera corta, seguendo personalmente ogni fase: dalla vendemmia manuale delle uve alla pigiatura soffice, dalla cottura del mosto all’invecchiamento nelle botti.

Questa scelta di mantenere il controllo diretto sulla produzione ha permesso all’acetaia di ottenere nel tempo uno stile inconfondibile, basato su autenticità, rispetto delle tradizioni e attenzione al dettaglio. La passione tramandata di generazione in generazione è oggi rappresentata da Giovanni, Clelia, Francesco e Clara, che guidano l’azienda mantenendo viva la stessa filosofia artigianale dei loro antenati.

La storia della famiglia e del balsamico si fondono, così, in un percorso unico, che ha reso Acetaia Leonardi un punto di riferimento internazionale per chi cerca un prodotto autentico e legato al territorio modenese.

Il segreto del tempo e delle botti di legno

Il vero valore dell’aceto balsamico di Acetaia Leonardi risiede nel tempo e nel ruolo fondamentale delle botti di legni diversi. Il mosto cotto viene lasciato maturare in batterie composte da barili decrescenti, realizzati in essenze come rovere, ciliegio, castagno, frassino e ginepro. Ogni legno contribuisce con caratteristiche uniche, regalando al prodotto note aromatiche e sfumature di gusto sempre più ricche.

Durante il lungo processo di invecchiamento, che può protrarsi anche per decenni, l’aceto balsamico si concentra lentamente, acquisendo profondità e densità. Le operazioni di travaso e rincalzo, effettuate in inverno, richiedono grande esperienza e rappresentano un momento determinante per la qualità del risultato finale.

Questa attenzione, unita a gesti tramandati da generazioni, rende ogni bottiglia di Acetaia Leonardi un prodotto irripetibile, capace di trasmettere in ogni goccia la pazienza e la maestria che contraddistinguono l’autentico “oro nero” modenese.

Esperienze e riconoscimenti internazionali

Oltre alla produzione, Acetaia Leonardi si distingue anche per la capacità di accogliere i visitatori in un vero e proprio viaggio sensoriale. I tour guidati tra vigne, botti secolari e sale di invecchiamento offrono l’opportunità di conoscere da vicino il percorso dell’aceto balsamico, arricchito da degustazioni che permettono di apprezzarne ogni sfumatura. L’acetaia propone diverse formule di visita, dalle esperienze classiche alle degustazioni abbinate a Parmigiano Reggiano, Lambrusco o piatti tipici emiliani, fino a percorsi esclusivi pensati per i palati più curiosi.

La qualità del lavoro dello staff di Acetaia Leonardi è testimoniata anche da riconoscimenti internazionali e certificazioni come BRC, IFS e FDA, che ne garantiscono gli elevati standard produttivi. A questi si aggiunge il prestigioso Travellers’ Choice di TripAdvisor, ottenuto grazie alle numerose recensioni positive di chi ha scelto di vivere l’esperienza in acetaia.

Coniugando tradizione e apertura al mondo, Acetaia Leonardi rappresenta oggi una delle eccellenze italiane più apprezzate, custode di un sapere che continua a trasformare il tempo in gusto inimitabile.