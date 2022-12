Saper apparecchiare la tavola in vista delle feste è sicuramente importante, ma sono poche le persone che conoscono veramente le regole del Galateo e che sanno come fare. Nella maggior parte dei casi, si finisce per commettere qualche errore che si potrebbe benissimo evitare e che rischia di vanificare tutto l’impegno che si è messo nel preparare il menù.

Vediamo allora insieme quali sono gli errori più comuni: quelli da evitare per fare una bella figura durante le feste e presentare ai propri ospiti una tavola apparecchiata nel modo corretto.

#1 Scegliere biancheria da tavola di scarsa qualità

Il primo grande errore da evitare assolutamente è quello di scegliere una tovaglia di scarsa qualità, che non renda giustizia al resto dell’apparecchiatura. In molti pensano che questo sia un dettaglio che passa inosservato ma non è assolutamente così, anzi: la tovaglia è fondamentale e deve essere scelta con grande attenzione, soprattutto nelle occasioni importanti. Al giorno d’oggi è possibile trovare in commercio biancheria elegante per la tavola di ottima qualità a prezzi del tutto accessibili: Ferò ad esempio propone varie opzioni nel proprio catalogo e di certo non delude le aspettative. Non parliamo solo della tovaglia, ma anche dei tovaglioli, che naturalmente devono essere abbinati.

#2 Esagerare con piatti e stoviglie

Un errore che viene commesso spesso, soprattutto da coloro che vogliono apparecchiare la tavola in modo elegante ma che non sono abituati a farlo, è quello di esagerare con piatti e stoviglie. Il Galateo infatti prevede che l’apparecchiatura sia funzionale al menù. Non ha dunque alcun senso mettere in tavola il cucchiaio da minestra se questo non serve a nulla e lo stesso discorso vale per il numero di forchette, che deve essere adeguato alle portate.

#3 Esagerare con centrotavola e decorazioni varie

Specialmente a Natale, un errore che viene spesso commesso è quello di posizionare centrotavola ed altre decorazioni che possono essere bellissime da vedere ma che, se eccessive, rischiano di occupare troppo spazio. Se i centrotavola sono troppi o particolarmente ingombranti, gli ospiti si sentono a disagio e questo deve essere evitato. Meglio optare per semplici decorazioni, che occupino poco spazio e che permettano a tutti di sentirsi comodi.

#4 Sbagliare la posizione di bicchieri e posate

Un altro errore decisamente comune è quello di sbagliare la posizione di bicchieri e soprattutto posate. Bisogna ricordare che cucchiaio e coltello vanno sempre messi a destra rispetto al piatto, mentre la forchetta deve essere posizionata sulla sinistra. In quanto ai bicchieri invece, questi vanno sempre davanti al piatto, spostati sulla destra, e quelli più bassi vanno messi davanti.

#5 Non stirare tovaglia e tovaglioli

Infine, è importante non commettere l’errore di apparecchiare con una tovaglia ancora da stirare perché si rischia di vanificare qualsiasi sforzo fatto per rendere la tavola elegante. Scegliendo della biancheria di lusso e di qualità come quella di Ferò d’altronde basta uno sforzo minimo: è sufficiente dare una passata con il ferro da stiro ed ogni piega scompare in un batter d’occhio.