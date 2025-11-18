APPROFITTA DEGLI SCONTI SUI LOCALIZZATORI GPS CON IL BLACK FRIDAY DI PAJ!

Novembre 2025: PAJ GPS, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi di localizzazione e monitoraggio, in occasione del Black Friday propone ribassi a partire dal 20% in meno su una vasta scelta di GPS per auto, moto, camper, caravan, bici, animali da compagnia e persone. Le promozioni saranno attive dal giorno 10 e fino al 30 Novembre.

Localizzatore GPS per bici con LED integrato: il dispositivo per ciclisti

In occasione delle offerte del Black Friday, molti ne approfittano per la corsa ai regali di Natale. Per amici e familiari che si spostano frequentemente in sella alla propria bici, per passione o semplicemente per svolgere commissioni, il LED con GPS integrato è un regalo perfetto. Questo strumento è in grado di fornire la massima visibilità durante le ore notturne o giornate di scarsa visibilità (pioggia, nebbia), e allo stesso tempo di localizzare in tempo reale la bici, in maniera tale da poter intervenire prontamente in caso di furto. Facile da montare, è in grado di segnalare, attraverso appositi allarmi inviati allo smartphone ad esso collegato, manomissioni, superamento di un’area di sicurezza precedentemente settata nell’app (funzione recinto virtuale), e molte altre anomalie che coinvolgono il mezzo a due ruote. È possibile acquistarlo con uno sconto del 20% durante il periodo promozionale, a cui aggiungere un’ ulteriore riduzione del 20% per gli iscritti alla newsletter.

ALLROUND Finder 4G: il localizzatore GPS più versatile in offerta

Tra le numerose promozioni lanciate da PAJ in occasione del Black Friday, merita particolare menzione quella riservata ai localizzatori GPS per auto, moto e moto. Tra i tanti, si segnala l’ALLROUND Finder 4G, dispositivo estremamente versatile che può essere utilizzato anche per la localizzazione di attrezzi e bagagli. Grazie allo sconto superiore al 30%, a cui aggiungere un ulteriore ribasso riservato agli iscritti alla newsletter, sarà possibile portarsi a casa un dispositivo GPS tecnologicamente avanzato a poco più di 30€. Dotato di una potente batteria (20 giorni di autonomia), questo localizzatore si distingue per le sue numerose funzioni, tra le quali:

Recinto virtuale : che permette di ricevere una notifica sul proprio smartphone quando l’auto, il veicolo, o l’oggetto monitorato supera i confini di un’area di sicurezza precedentemente settata dall’utente nell’app, per esempio quella nei dintorni della propria abitazione o ufficio.

: che permette di ricevere una notifica sul proprio smartphone quando l’auto, il veicolo, o l’oggetto monitorato supera i confini di un’area di sicurezza precedentemente settata dall’utente nell’app, per esempio quella nei dintorni della propria abitazione o ufficio. Allarme di movimento: in grado di segnalare all’utente tentativi di rimozione e spostamenti del dispositiv o da parte di potenziali ladri.

o da parte di potenziali ladri. Messaggi vocali: per inviare e ricevere messaggi di breve durata, comunicando imprevisti, incidenti, necessità di soccorso, etc.

Black Friday 2025 e corsa ai regali: lo smartwatch con GPS integrato PAJ

Tra i prodotti di maggiore successo del brand, vi è senza dubbio uno degli ultimi accessori da poco lanciato sul mercato: lo smartwatch con GPS integrato. Perfetto come regalo di Natale per sportivi, bambini e/o parenti anziani, questo orologio unisce le caratteristiche proprie di uno smartwatch con le tecnologie più avanzate nell’ambito delle geolocalizzazione e della sicurezza. Grazie alla tecnologia 4G e alla SIM integrata è possibile accedere a posizioni e spostamenti di coloro che lo indossano in tempo reale e a qualsiasi distanza si trovi (anche all’estero!). Al di là delle funzioni standard come contapassi, misurazione della pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e battiti cardiaci, lo smartwatch PAJ permette di richiedere soccorso immediato in caso di malori, pericoli, o tentativi di furto tramite pulsante SOS. Una volta premuto il tasto, il dispositivo è in grado di inviare una segnalazione ai contatti di fiducia con la posizione dell’utente e l’avviso di pericolo. Questa funzione può rappresentare un vero e proprio salvavita per le persone anziane: che si tratti di un malore improvviso, o un tentativo di furto dentro o fuori casa, una richiesta immediata di aiuto può fare la differenza. Stessa cosa vale per i più piccoli se nel tragitto casa-scuola/palestra-casa, dovessero percepire dei pericoli.

A questo, si aggiunge la già menzionata funzione messaggi vocali, per mandare e ricevere messaggi audio brevi a/dal dispositivo mobile connesso allo smartwatch.

Considerando il prezzo molto accessibile e inferiore rispetto a quello dei maggiori competitor, a cui si aggiungono le ulteriori riduzioni in occasione del Black Friday (20% di sconto più un ulteriore 20% per gli iscritti alla newsletter), questo prodotto rappresenta una valida e utile idea regalo per Natale.

Oltre ai dispositivi citati, il catalogo PAJ è ricco di numerosi altri localizzatori in offerta sui quali sarà possibile risparmiare, in occasione del Black Friday, fino al 30% e accedere a codici promo esclusivi se iscritti alla newsletter. Dal momento che le offerte avranno inizio il 10 Novembre, prima della data ufficiale designata del 28 Novembre, è consigliabile affrettarsi nell’acquistare i prodotti più popolari, prima che vadano sold out. Il brand garantisce spedizione e reso gratuiti.

Sull’azienda PAJ GPS

PAJ GPS è un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi di localizzazione e tracciamento GPS. L’azienda è stata fondata in Germania nel 2011 da Jakob Lindner e Alexander Sarellas, due giovani imprenditori che volevano creare una soluzione semplice per ritrovare gli oggetti smarriti. Da allora l’azienda ha registrato una rapida crescita ed è ora presente anche nel Regno Unito, in Italia, Francia, Portogallo, Stati Uniti, Austria e Spagna. I dispositivi GPS PAJ vengono forniti con una scheda SIM già installata e possono essere utilizzati in oltre 100 Paesi del mondo. Il portale “FINDER” è il cuore dell’intera offerta di prodotti, che consente la localizzazione in tempo reale, il riepilogo del percorso, la configurazione delle zone perimetrali, l’impiego di tecnologie 4G, e la memorizzazione percorsi.