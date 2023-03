Se stai pensando di arredare un bagno in nero, perché ami questo colore e il risultato talvolta minimal, talvolta elegante e lussureggiante che riesce a donare a qualsiasi stanza, ci sono una serie di suggerimenti che potrebbero tornarti utili, che troverai in questo articolo.

Scegli un set di colori prima di arredare il bagno

Per arredare un bagno in nero, per ottenere un risultato coerente ed elegante, la prima cosa che è necessario stabilire è la palette di colori con cui andrai ad impreziosire questa stanza di casa.

Scegliere il set di colori su cui dovrai attenerti durante l’allestimento della stanza di casa ti darà la possibilità di orientare le ricerche dei complementi di arredo che potrai vagliare di inserire nel tuo bagno, ma anche la sicurezza di non ottenere come risultato di avere un arredamento disorganizzato e un bagno dall’aspetto poco pensato.

Crea contrasto con tonalità chiare

Il nero è un non colore, rappresenta la tonalità percepibile con la totale assenza di luce.

Per creare contrasto con questa tonalità, utilizzare complementi, decorazioni e sanitari chiari ti aiuterà a creare un contrasto che metterà in risalto ogni mobile da bagno con cui andrai a popolare questo ambiente della casa, creando anche otticamente un po’ di luce.

Occhio alla luce!

Per arredare un bagno nero senza creare un ambiente eccessivamente scuro e privo di luce, dovrai prestare molta attenzione all’esposizione della stanza che andrai ad arredare.

Se il bagno che hai deciso di allestire in nero possiede un’ottima esposizione alla luce, dovrai cercare di creare le stesse condizioni di illuminazione anche quando la luce naturale non c’è. Discorso analogo vale anche per i bagni ciechi in nero. Una stanza in cui questo è il colore dominante, devono essere molto luminose per consentirti di avere il miglior risultato possibile.

Evita questo colore sulle pareti

Se hai scelto complementi di arredo da bagno e sanitari in questo colore, evita di riproporre sulle pareti e per la pavimentazione. Stesso discorso vale all’inverso.

Evitare l’eccesso di elementi scuri ti aiuterà a bilanciare l’assenza e presenza di luce in questa stanza della casa, ottenendo un risultato curato ed equilibrato di luci ed ombre.

A prescindere dallo stile e dai complementi di arredo che sceglierai per popolare questa stanza della casa, il nero è un colore utilizzabile in bagni con diversi tipi di esposizione, ma dà il meglio di sé in ambienti di grandi dimensioni. È preferibile optare per una soluzione differente nel caso di spazi contenuti, per avere il miglior risultato possibile, evitando di limitare eccessivamente le proprie opzioni di arredamento e creare una soluzione di arredo che possa stancarti con il passare del tempo.

La soluzione di arredo perfetta ti aiuterà sempre a sentirti a casa, in un’atmosfera accogliente e famigliare.