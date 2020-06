Una dinamica piuttosto scontata, che era stata già prevista da molti analisti del settore finanziario. La recente crisi dovuta alla pandemia ha mandato all’aria i mercati di tutto il mondo, le principali borse sono in condizioni di incertezza assoluta. Chi vuole investire in questo momento si trova a dover fronteggiare una condizione non certamente ideale.

Da settimane si sente dire che i settori sui quali si potrebbe puntare sono il web (con riferimento a colossi quali Amazon, che durante la pandemia ha visto il suo giro di affari crescere ulteriormente rispetto al passato) e le case farmaceutiche: il riferimento a queste ultime è presto detto. Con una pandemia in corso, che secondo gli esperti potrebbe durare a lungo, gli occhi di mezzo mondo sono puntati sulle case farmaceutiche. Quella che, tra le tante, riuscirà a trovare il vaccino o a metterci le mani, farà affari d’oro.

Molte delle principali aziende farmaceutiche mondiale, quelle che sono in lizza per realizzare il vaccino, sono quotate in Borsa: e senza entrare in discorsi complottisti, è chiaro che la pandemia ha fatto lievitare il loro valore.

Puntare sulle azioni di case farmaceutiche

Il che si traduce in una scelta ampia per gli investitori che decidessero di puntare su questi titoli. I nomi sono noti, si parla tra gli altri di Bayer, Novavax, Inovio Pharmaceuticals Inc ecc… tra quelle un po’ meno note ma in crescita, c’è ad esempio la Pfizer: si parla di una delle più grandi aziende farmaceutiche in termini di valutazione del mercato che ha stretto un accordo con BioNtech proprio per sviluppare un vaccino contro il coronavirus. Ecco allora che nelle ultime settimane è aumentato il numero di chi sceglie di investire in azioni Pfizer.

Il mercato delle aziende farmaceutiche al centro degli interessi; se si analizzano i principali indici dei settori Farmaceutico e Biotecnologico da inizio anno ad oggi ci si accorge, causa Covid 19, che si sono rivelati tra i migliori sui mercati. La pandemia ha portato il comparto in alto nelle scelte degli investitori.

E l’aspetto di interesse, che sta dando un’ulteriore spinta al settore, è legato alla possibilità di investire in modo semplificato usando la rete. Oggi il mondo delle azioni può essere approcciato tranquillamente anche così, collegandosi da pc ad una delle tante piattaforme di trading online del web che permettono di accedere al mercato borsistico senza dover uscire di casa.