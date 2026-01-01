BERGAMO ORIO AL SERIO: TUTTE LE NOVITÀ IN ARRIVO NEL 2026

L’aeroporto Bergamo Orio al Serio, conosciuto ufficialmente come Aeroporto Internazionale Il Caravaggio, si prepara a entrare in una nuova fase di sviluppo e modernizzazione entro il 2026. I progetti in corso intendono consolidare la posizione strategica dello scalo nel sistema aeroportuale italiano, con interventi rivolti a ampliamento dei terminal, miglioramento dei servizi ai passeggeri, innovazione tecnologica e collegamenti più efficienti.

Secondo quanto emerge dalle anticipazioni di settore, il 2026 rappresenterà un anno chiave per il completamento di opere infrastrutturali già avviate e per l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche, come raccontato da Travellairs, con un impatto diretto sull’operatività quotidiana dell’aeroporto.

Nuovi sviluppi sulle infrastrutture terminali

Uno degli sviluppi più significativi riguarda l’espansione del terminal passeggeri. Nel novembre 2025 è stato inaugurato il nuovo terminal partenze, frutto di un investimento di circa 55 milioni di euro sostenuto da SACBO, la società di gestione dell’aeroporto. Gli ampliamenti comprendono:

Un’area di circa 7.500 m² dedicata alle partenze con 14 nuovi varchi per i controlli di sicurezza dotati di tecnologia avanzata, grazie alla quale i passeggeri possono mantenere liquidi e dispositivi elettronici nel bagaglio a mano;

dotati di tecnologia avanzata, grazie alla quale i passeggeri possono mantenere liquidi e dispositivi elettronici nel bagaglio a mano; Una zona check-in al piano terra di circa 4.300 m² con 30 nuove postazioni self-check-in , portando il totale a 64 desks per accoglienza e registrazione bagagli;

, portando il totale a 64 desks per accoglienza e registrazione bagagli; Raddoppio del sistema automatico di gestione bagagli (BHS) e ampliamento di circa 840 m² dello spazio extra-Schengen con 2 nuovi gate d’imbarco, aumentando la capacità operativa del flusso di viaggiatori.

Queste opere rientrano in un piano di sviluppo più ampio da circa 300 milioni di euro, avviato nel 2020 e finalizzato a supportare la crescita prevista dei passeggeri e dei voli.

Crescita del traffico passeggeri e network di rotte

Il volume di traffico a Bergamo Orio al Serio continua a crescere. Nel 2024 lo scalo ha gestito oltre 17,4 milioni di passeggeri, confermandosi tra i principali aeroporti italiani e terzo per traffico passeggeri. Per la stagione invernale 2025/2026 è stata confermata un’offerta di oltre 107 destinazioni servite da 18 compagnie aeree verso 38 paesi, con un incremento stimato del 5% rispetto alla stagione precedente. Questi numeri consolidano il ruolo di Bergamo Orio al Serio come hub strategico per voli nazionali ed europei, con particolare rilevanza per i collegamenti low cost e per il turismo incoming diretto alle principali città e destinazioni del Nord Italia.

Innovazione tecnologica per l’esperienza dei passeggeri

Il potenziamento tecnologico degli impianti di controllo e gestione dei flussi è un altro elemento chiave per il 2026. La nuova area di sicurezza prevede sistemi di scansione di ultima generazione che semplificano il processo di screening, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza di viaggio per tutti i passeggeri, inclusi quelli con esigenze specifiche (famiglie e persone con mobilità ridotta). L’ampliamento digitale riguarda anche la gestione integrata dei percorsi aeroportuali, con nuovi sistemi di boarding pass elettronici e percorsi ottimizzati nei punti di controllo.

Collegamenti ferroviari diretti entro il 2026

Tra le novità infrastrutturali più attese per il 2026 vi è la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio. Questo progetto, finanziato con fondi pubblici e PNRR, prevede:

Una linea ferroviaria di circa 5 km con tratta intermedia verso la rete nazionale ;

; Frequenze elevate fino a 7 treni l’ora per direzione , con tempi di percorrenza stimati di 7–10 minuti tra la città e l’aeroporto;

, con tempi di percorrenza stimati di 7–10 minuti tra la città e l’aeroporto; Collegamenti con destinazioni principali come Milano Centrale in circa 60 minuti grazie a servizi regionali o ad alta velocità.

Questa infrastruttura offrirà un importante impulso all’intermodalità, riducendo l’utilizzo dell’auto privata e migliorando l’accessibilità complessiva dello scalo nel tessuto dei trasporti regionali.

Sostenibilità e ambiente

Il piano di sviluppo supporta anche iniziative orientate alla sostenibilità ambientale, con mitigazioni per le comunità locali e interventi di efficientamento dei consumi energetici. L’aeroporto adotta misure per la riduzione delle emissioni e per l’integrazione di tecnologie meno impattanti, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

L’aeroporto Bergamo Orio al Serio si prepara ad affrontare il 2026 con un insieme di novità che ne rafforzano la capacità operativa, l’esperienza di viaggio dei passeggeri e l’integrazione con il sistema dei trasporti nazionali. I progetti già completati e quelli in fase di realizzazione delineano un quadro di crescita sostenuta, con un occhio di riguardo all’efficienza, alla sostenibilità e alla connettività internazionale.

Fonti dati – “Articolo originale con l’analisi completa“