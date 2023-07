BLAZER DA UOMO: STORIA E SEGRETI DEL CAPO PIÙ VERSATILE DEL GUARDAROBA MASCHILE

L’uomo che vuole spiccare per ricercatezza del look, non può non avere nell’armadio un blazer. Questo capo, adatto all’aperitivo con gli amici ma anche ai contesti di lavoro all’insegna della formalità, ha una storia che affonda le sue radici nel periodo dell’Inghilterra vittoriana.

Secondo le teorie più accreditate, l’inizio della sua fortuna sarebbe legato a un ricevimento del 1873 alla corte di sua maestà britannica, occasione che vide l’equipaggio della fregata HMS Blazer sfoggiare un capo molto simile a quello oggetto di queste righe.

Da quell’evento, la regina Vittoria sarebbe rimasta così affascinata dal dettaglio di look da decretare l’antenato del blazer indumento ufficiale dei membri della Royal Navy. Una curiosità che dimostra quanto le grandi manifatture di moda siano capaci di attraversare i secoli?

La regina Vittoria, nel XIX secolo, commissionò la realizzazione dei capi alla sartoria Gieves & Hawkes, realtà che, ancora oggi, è punto di riferimento per la creazione customizzata di blazer.

Uscito da tempo dal contesto militare, questo capo è compagno fedele del look maschile in numerose occasioni. Chi, per esempio, è alla ricerca di idee per un outfit da sfoggiare nel tempo libero, può abbinare un blazer uomo di colore scuro – sullo store online di Boggi Milano, casa di moda maschile nota da più di 80 anni per l’esclusività delle sue creazioni – con una t-shirt e un paio di jeans, meglio se non strappati.

Se proprio si ha intenzione di mettere in primo piano quel guizzo di originalità che ha sempre il suo perché, si possono indossare dei jeans leggermente scoloriti.

Attenzione: il consiglio del blazer di colore scuro non è vincolante! Per un look casual, stanno benissimo anche cromie chiare. In questo periodo dell’anno, per valorizzare il meraviglioso capospalla di cui stiamo parlando, ci si può orientare pure verso colori pastello come l’azzurro. A partire da quest’ultimo, si può creare una palette all’insegna della freschezza e della luminosità scegliendo un paio di pantaloni beige e una maglietta o una camicia bianco ottico.

Cosa dire, invece, delle dritte per rendere il blazer protagonista di un look formale? In questi casi la camicia è di rigore: va scelta tinta unita, possibilmente di cromie come i già citati azzurro e bianco. Banditi i jeans, che lasciano il posto a un capo comodo ed elegante come i pantaloni chino, che devono essere privi di decorazioni e di colori neutri come il grigio o il beige. Se non si vuole rinunciare agli accessori, via libera alla cintura, categoricamente di pelle.