BOX DOCCIA: QUANDO E PERCHÉ PREFERIRLO ALLA VASCA

Molti non vogliono rinunciare al lusso di immergersi in una vasca da bagno colma di acqua calda e profumata alla fine della giornata: è un desiderio comprensibile. Tuttavia, non sempre la vasca da bagno si adatta alle esigenze di una famiglia: molti, soprattutto quando i figli crescono optano per la ristrutturazione del bagno al fine di sostituire la vasca con una doccia. Questa scelta è motivata dal fatto che, oggi più che mai, i box doccia e le cabine doccia offrono praticamente lo stesso comfort e i medesimi benefici di una vasca da bagno, aggiungendo in più praticità e risparmio di spazio.

Ci sono molteplici motivazioni per optare per la sostituzione della vasca con la doccia, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Approfondiamo i vantaggi principali dietro a questa scelta e le opzioni offerte dal mercato.

I vantaggi del box doccia

Di solito, all’interno di una casa, lo spazio dedicato al bagno risulta abbastanza limitato, rendendo difficile l’inserimento di tutti i componenti e gli accessori necessari. La vasca da bagno occupa molto spazio, quindi spesso si preferisce optare per altre soluzioni di arredamento soprattutto quando c’è bisogno di più spazio, perché magari si sostituiscono i mobili o se ne prendono di più grandi e capienti. Qui entra in gioco l’idea di acquistare una cabina doccia, che offre numerosi vantaggi rispetto alla vasca.

Innanzitutto, la cabina doccia o il box doccia è molto più facile da pulire: basta usare un buon detergente e il gioco è fatto. In secondo luogo, questa scelta si adatta a diversi tipi di design; infatti, oggi ci sono soluzioni per tutti i gusti e necessità, basti vedere un ampio catalogo, come per esempio, quello dei box doccia Deghi per vedere quanto sia facile trovare un modello che si integri perfettamente con l’arredamento del proprio bagno. Ci sono tante varietà di box doccia, tutti facilmente adattabili a differenti stili di design.

Nello specifico, la struttura di una cabina doccia è definita dal piatto che determina la forma del box, il quale può avere generalmente una forma quadrata, circolare o rettangolare. Il box doccia può essere costituito da 2 o 3 lati, a seconda della disposizione della doccia: se è posizionata in un angolo, uno dei lati sarà chiuso mentre l’altro rimarrà aperto; se, invece, è installata contro una parete, vi saranno 2 lati chiusi e uno apribile.

Ci sono vari tipi di aperture per i box doccia:

porta doccia a battente, che può aprirsi sia verso l’esterno che verso l’interno

porta doccia a soffietto

porte doccia scorrevoli

box doccia aperto su 3 lati con porte scorrevoli

porte angolari con ante scorrevoli

porte doccia a nicchia con ante battente

Anche il materiale del box doccia varia. Il più comune è l’acrilico, ma ci sono anche alternative molto più raffinate come il cristallo temperato, che ha il vantaggio di rompersi in pezzi smussati e non taglienti se frantumato.

Doccia sopravasca: la scelta che coniuga entrambe le esigenze

Il perpetuo dilemma tra scegliere una doccia o una vasca da bagno può essere risolto anche… senza dover scegliere!

Infatti, è possibile inserire contemporaneamente sia una vasca da bagno che una doccia in due modi differenti:

Se lo spazio lo consente, possono essere posizionate una accanto all’altra o in due aree distinte del bagno (questo dipende principalmente dalle dimensioni disponibili).

Combinate: Installando un sopravasca, la vasca da bagno può essere trasformata in una doccia aperta.

In alcuni casi, queste soluzioni si trasformano in autentiche oasi di benessere, con vasche idromassaggio e colonne multifunzione che danno la sensazione di avere una SPA nel proprio bagno di casa. In altri casi, si possono trovare modelli più semplici con una vasca attrezzata con un pannello frontale, progettati per un accesso facilitato, adatto sia a bambini che anziani.

Creare una combinazione vasca-doccia non richiede molte risorse; spesso è sufficiente utilizzare la vasca da bagno già esistente e montare la rubinetteria sul muro, trasformandola così in una doccia. Per completare l’installazione, è possibile aggiungere una parete doccia per vasca, facilmente reperibile anche online. Per realizzarla, basta installare un pannello di vetro temperato, plastica o altro materiale sul bordo della vasca e, se necessario, aprire un lato della vasca stessa per creare un box doccia semi-aperto.