BROTHER MFCL2710DW: CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

La stampante Brother MFCL2710DW è prodotta dall’omonima azienda giapponese che dagli anni sessanta si è inserita in questo settore, ritagliandosi nel tempo un ruolo di primaria importanza.

Si tratta di un marchio che costituisce una valida alternativa ai brand di stampanti più blasonati, soprattutto per chi desidera avere un macchinario multifunzione ad alte prestazioni e a un prezzo più accessibile.

Vediamo, quindi, le principali caratteristiche di questo modello.

Le caratteristiche della Brother MFCL2710DW

La Brother MFCL2710DW fa parte delle stampanti laser monocromatiche del marchio giapponese. Quindi, si tratta di un modello che consente di effettuare stampe esclusivamente in bianco e nero, con una velocità di 30ppm.

Il toner che viene fornito in dotazione al suo acquisto consente di effettuare la stampa di circa 700 pagine in totale. Naturalmente, è possibile acquistare altre tipologie di toner per la stampante Brother MFCL2710DW al sito https://www.cartucce.com/brother-laser-mfc-l2710dw.html che offre la possibilità di scegliere modelli che consentono di stampare fino a 3 mila pagine. I toner, quindi, possono essere acquistati separatamente, scegliendo quello più adatto alle proprie esigenze specifiche.

All’interno dell’alloggiamento per la carta è possibile inserire fino a un massimo di 250 fogli ed è possibile usufruire della comoda funzione di stampa fronte/retro automatica, che consente di risparmiare tantissimo tempo evitando di svolgere manualmente questa operazione.

Solitamente, la prima stampa dopo l’accensione della macchina richiede qualche secondo in più a causa dei tempo di preparazione e di riscaldamento. Le stampe successive, invece, saranno effettuate in tempi molto più rapidi.

La Brother MFCL2710DW è il modello ideale per chi vuole sfruttarla all’interno di un ufficio o per chi necessita di un volume di stampa a casa molto elevato. Infatti, questo modello presenta diverse funzioni che vanno oltre l’uso casalingo come, ad esempio, la possibilità di inviare fax.

La tecnologia Wireless

La stampante Brother MFCL2710DW, nonostante all’apparenza possa sembrare particolarmente ingombrante, in realtà presenta una forma compatta e non occupa eccessivo spazio. In più, è possibile utilizzarla anche senza l’ausilio di un collegamento tramite cavo USB, condizione che costringe a tenere la stampante in prossimità del proprio computer. Infatti, è presente la funzionalità wireless che consente di connettere la stampante alla connessione di rete interna presente nella struttura in cui viene installata.

Il collegamento alla rete tramite Wi-Fi (anziché ricorrere al classico cavo LAN) permette di agganciarsi al segnale proveniente dal modem o dal router eliminando totalmente l’ingombro causato dalla presenza di cavi. In questo modo, la propria postazione di lavoro sarà molto più ordinata e stampare un documento sarà molto più semplice.

Questo modello permette anche di stampare dal cloud grazie alla funzione Web Connect che consente di utilizzare lo schermo touch presente sulla stampante, senza che ci sia bisogno di avviare la stampa da un dispositivo collegato. Tutti i servizi cloud più noti presenti sul mercato sono ovviamente compatibili con questa funzionalità .

Infine, i vantaggi della tecnologia wireless consentono anche di stampare utilizzando l’apposita applicazione scaricabile sui dispositivi mobile.

I Pro e i Contro della Brother MFCL2710DW

Vantaggi

Il principale vantaggio offerto dalla Brother MFCL2710DW è il suo essere multifunzione. Infatti, si possono effettuare ben 4 operazioni differenti: stampa, scansioni di documenti, fotocopie e invio di fax.

È, quindi, il modello ideale per gli uffici di piccola e media grandezza.

Svantaggi

I toner compatibili al 100% sono quelli originali che l’azienda suggerisce. Questi modelli sono più costosi di quelli compatibile. Per poter installare questi ultimi è necessario effettuare una procedura specifica.

Considerazioni finali

La Brother MFCL2710DW è un prodotto che si piazza al vertice della sua categoria per le sue caratteristiche di velocità e qualità di stampa. Inoltre, la possibilità di sfruttare 4 diverse funzionalità , oltre che la connessione wireless, la pone come uno dei prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo tra le stampanti monocromatiche.

Inoltre, il suo funzionamento è semplice e intuitivo, ed è gestibile anche da dispositivi mobile o da cloud tramite il pannello touchscreen.