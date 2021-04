Fumare CBD: è ora di abbandonare i pregiudizi

Partendo dal presupposto che, allo stato attuale delle cose, continua ad aumentare in maniera esponenziale il numero di persone che hanno incominciato ad utilizzare quella che più comunemente viene chiamata canapa. Si parla di quel tipo di canapa che rispetta in tutto e per tutto le leggi italiane, non avendo una percentuale superiore allo 0,2% di THC e proprio per questo motivo non è in grado di causare effetti psicotropi che potrebbero invece affliggere colui o colei che ne assume una tipologia con il tasso di THC maggiore ai limiti consentiti.

Quindi, quella che più ordinariamente è denominata “erba” possiede tutti i benefici del CBD, senza però causare alcun danno collaterale dopo averla assunta. Tecnicamente, il CBD è un metabolita non psicotico. Tende ad avere degli effetti generalmente comuni a tutti e che si possono riconoscere sotto forma di rilassante e ha pure una funzione antiossidante, antiinfiammatoria, senza causare alcun tipo di assuefazione.

Dove si può acquistare la canapa industriale

La cannabis light o canapa industriale si può trovare tranquillamente in commercio in uno dei tanti "shop" che hanno aperto i battenti negli ultimi anni, oppure vi è anche la possibilità di poterla acquistare online da un rivenditore specializzato.

L’evenienza di fumare in qualsiasi momento della giornata, magari durante una pausa caffè o subito dopo aver pranzato, agevola l’utilizzo di questo straordinario dono della natura, che sarete in grado di acquistare ogni volta che vorrete.

Quali sono gli effetti di fumare CBD?

Va detto, innanzitutto, che fumare CBD può, in molti casi, aiutare ad alleviare disturbi diversi, che sempre più, affliggono tante persone sottoposte ad un carico di stress eccessivo e ad altre difficoltà quotidiane. Ad ogni modo, è comunque sempre raccomandato consigliare un medico che possa esprimere una diagnosi professionale, per qualsiasi dubbio o domanda.

Ci si potrà aspettare un aiuto fondamentale per chi sta cercando di combattere contro nausea, mal di testa o addirittura emicrania, malessere e fastidi generalizzati allo stomaco, dolori dovuti al ciclo mestruale, varie situazioni riferite al disturbo del sonno, stati d’ansia ed è anche un validissimo soccorso per affrontare quei disturbi cronici che influenzano in qualche modo la vita di tantissime persone.

D’altra parte invece non è stato riscontrato quasi nessun effetto negativi, imputabile esclusivamente all’utilizzo della canapa legale. Essendo il prodotto privo di ogni effetto stupefacente, non vi è motivo né di spaventarsi davanti all’eventualità di assumere quella che, da persone del tutto inesperte in materia, potrebbe ancora essere definita come una droga, né tantomeno di risultare socialmente alienati, poiché, come detto in precedenza, un costante e crescente novero di soggetti, sta iniziando a fumare il CBD.

Riuscire ad attenuare davvero il dolore

Il CBD è un partner perfetto per lenire una sofferenza e infiammazioni varie ed esistono sempre più testimonianze di persone che hanno risolto diversi problemi.

Forse è ancora presto per essere eccessivamente ottimisti, ma si sta facendo un importante passo in avanti verso un utilizzo del CBD come antipsicotico. Parrebbe infatti che chi soffre di schizofrenia abbia tratto notevole giovamento da esso.

Affrontare un viaggio in modo piacevole

Per chi patisce invece il voltastomaco, potrebbe essere d’aiuto per calmierare questo piccolo, ma comunque fastidioso problema, fumando un po’ di CBD prima della partenza in macchina verso una destinazione lontana, purché siate uno dei passeggeri e non il guidatore! L’occasione di godersi appieno il viaggio, senza la preoccupazione di star male ad ogni curva, potrebbe farvi davvero venire voglia di fare un break di tanto in tanto, ammirare il paesaggio e godervi un po’ di canapa legalizzata, immersi nel verde.

I giovani, ma anche i cosiddetti boomer, che soffrono costantemente di acne, a causa di una pelle di tipo seborroico, saranno ben lieti di sapere che anche in questo caso, il CBD potrebbe diventare il miglior alleato per combattere i comedoni di diverse dimensioni e fastidiose pustole che di solito compaiono in pieno viso proprio nei momenti più delicati della vostra vita, come: poco prima di un colloquio di lavoro, la mattina di un rilevante esame e, sia mai, il giorno del vostro matrimonio! Riducendo lo stress, sarà meno probabile avere delle inaspettate e fastidiose chiazze sul viso.

Diverse modalità per come fumare al meglio il CBD

Se siete ancora poco pratici, vi starete naturalmente chiedendo come si fa a fumare, possibilmente nel modo più semplice possibile, il CBD. Certo, potreste decidere di impiegare il metodo “classico” e arrotolare una cartina, dentro la quale andrete a mettere un determinato quantitativo di CBD e un filtrino su una estremità, in modo da evitare che vi finiscano in bocca dei piccoli pezzettini mentre fumate.

In alternativa, se siete dei tipi un po’ più moderni, potreste anche valutare l’acquisto di un vaporizzatore, che vi potrebbe apparire più elegante, pratico e accettato. In questo modo avrete modo di godere di tutti i giovamenti a voi riservati in un lasso di tempo più breve e accorciare i tempi della fumata.

È sempre bene ricordare che fumare CBD potrebbe aiutarvi ad abbandonare la dipendenza da nicotina, senza creare alcuna nuova dipendenza, poiché la canapa non dà assuefazione.