In rete ultimamente si parla molto di un gioco che unisce efficacemente tradizione e innovazione, usando la passione per il calcio come collante di questi fondamentali ingredienti, si tratta di Sorare un nuovo modo di vedere e vivere il fantacalcio.

Sorare è un gioco di fantacalcio che usa la Blockchain, un sistema di database decentralizzato che permette di certificare in modo assolutamente sicuro e immutabile le varie transazioni. Nessuno quindi potrà barare in nessun modo.

Il sistema contente inoltre ai giocatori di poter essere ricompensati in base ai risultati della propria squadra, partecipando a tornei virtuali, o scambiando le carte da collezione dei calciatori più famosi.

Ecco come funziona Sorare in estrema sintesi. Tutti i giocatori schierabili in squadra hanno una carta (una sorta di figurina) che li identifica. Queste card virtuali sono Token non fungibili, numericamente limitati e che possono avere diversi valori e livelli di rarità.

Nel gioco ci saranno sempre un determinato numero di carte che vengono create per ogni singolo calciatore, quindi ci si basa sul concetto di scarsità. Non ci sono carte per tutti, non si possono schierare solo grandi campioni, bisognerà fare delle scelte.

In base alla loro rarità, come è facile intuire, le carte avranno un diverso valore e questo potrà variare nel tempo anche in base alle performance del calciatore e quindi a quanto sarà richiesto dai player del fanta football.

Per ogni stagione calcistica ci saranno, accanto alle card comuni, 100 esemplari di carte considerate come rare, 10 esemplari super rari e un unico esemplare del tutto unico e come tale decisamente prezioso.

Per ogni stagione calcistica verranno “coniate” nuove carte per ogni singolo giocatore disponibile, ma le card delle stagioni precedenti continueranno ad avere un valore per i collezionisti, che potranno scambiarle, acquistarle o venderle, dando vita ad un nuovo e stimolante mercato.

Iniziare a giocare con Sorare Fantacalcio è piuttosto facile, se si conoscono le classiche dinamiche di questo popolarissimo game di fanta sport, passare alla versione digitale non sarà particolarmente complesso.

Esiste anche una apposita league riservata ai principianti, nella quale si può giocare gratis per fare pratica, ottenendo le prime ricompense.

Per chi si appassiona al gioco ci sarà andando avanti anche la possibilità di acquistare giocatori rari e di iniziare a partecipare alle grandi competizioni settimanali, con in palio degli Ethereum, una delle criptovalute più apprezzate e diffuse del momento. Inoltre ci saranno anche carte rare da collezione, come ulteriori ricompense.

Il fantacalcio Sorare è riuscito nel non facile obbiettivo di trovare un convincente equilibrio tra classiche dinamiche dell’amato e ben noto fantacalcio e nuove funzionalità e opportunità concretizzate dalle più recenti tecnologie.