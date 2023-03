Fra i cinque sensi che possediamo, la vista è quello su la maggior parte delle persone fa più affidamento. Spesso, tuttavia, mettiamo in pericolo i nostri occhi con azioni, volontarie o involontarie, che possono metterne a repentaglio la salute.

Alcuni di questi comportamenti sono, ad esempio, il fumo e l’uso eccessivo di schermi digitali. Ci sono però alcuni modi con cui possiamo prenderci cura dei nostri occhi proattivamente, vediamone insieme alcuni.

Visite oculistiche

Sia che si abbiano problemi di vista e si indossino già lenti a contatto od occhiali da vista, sia che la propria vista sia impeccabile, è necessario effettuare regolarmente delle visite di controllo per accertarsi che la propria vista non stia peggiorando.

Fino a 40 anni di età gli oculisti consigliano di effettuare una visita ogni 12-18 mesi per coloro che hanno problemi di vista. Chi non deve portare lenti correttive invece dovrebbe prenotare una visita ogni quattro anni. La frequenza aumenta dopo i 40 anni anche per chi non ha mai dovuto portare gli occhiali a causa dell’aumento di probabilità dell’insorgere di presbiopia.

Inoltre, chi ha uno stretto legame di parentela con persone affette da diabete, ipertensione, malattie reumatiche o renali dovrebbe aumentare la frequenza delle visite oculistiche anche se non ha mai avuto problemi di vista.

Dieta

Una dieta equilibrata contribuisce al benessere della vista. A questo riguardo, l’Italia è particolarmente fortunata in quanto la dieta mediterranea è ricca di alimenti che possono giovare alla salute degli occhi.

L’olio extravergine d’oliva così come i frutti ricchi di vitamina C, come arance, pompelmi e tutti gli altri tipi di agrumi, contribuiscono alla salute dei muscoli oculari e possono prevenire la secchezza oculare e la degenerazione maculare senile. Anche ortaggi gialli, arancioni e rossi aiutano a prevenire la sindrome dell’occhio secco.

Una dieta bilanciata con un consumo regolare di frutta e verdura prodotta in gran parte nel nostro paese può quindi aiutare la propria vista, oltre che il benessere complessivo del proprio fisico.

Shermi digitali

La vita quotidiana moderna ci impone di spendere molto del nostro tempo davanti allo schermo di un computer. Gli schermi digitali tuttavia possono provocare affaticamento e secchezza oculare, oltre che aumentare il rischio di sviluppare problemi della vista legati all’età.

La regola 20-20-20 può aiutare a prevenire l’insorgere della sindrome dell’occhio secco, ricordandosi di prendere una breve pausa di 20 secondi ogni 20 minuti di utilizzo degli schermi digitali. Anche mantenere una distanza adeguata dallo schermo e avere un’illuminazione adeguata quando ad esempio si guarda la televisione può aiutare a prevenire l’affaticamento oculare.