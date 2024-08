COME MONETIZZARE SU YOUTUBE E INIZIARE A GUADAGNARE I PRIMI SOLDI

YouTube è una piattaforma molto amata da tutte le fasce di età, per via dei suoi contenuti estremamente versatili. Ogni giorno, infatti, migliaia di utenti pubblicano short di massimo 60 secondi, video di lunghezza variabile e live in diretta per intrattenere il pubblico o per insegnare qualcosa.

Di tutti i vari social network, YouTube è uno di quelli che offre le maggiori prospettive di crescita; per questo motivo, molti creatori e aspiranti tali scelgono di boostarsi comprando interazioni su questo sito web. In questo modo non solo il canale crescerà più in fretta, ma sarà anche possibile iniziare a monetizzare i contenuti.

Come ottenere la partnership su YouTube Come ottenere la partnership su YouTube

Il primo passo per poter monetizzare i contenuti è far parte del programma partner di YouTube, riservato agli utenti maggiorenni e dotati di un account AdSense (necessario per riscuotere i pagamenti).

Inoltre, è necessario avere almeno 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni (ottenute negli ultimi 12 mesi), oppure 10 milioni di visualizzazioni ottenute dagli short. Se i contenuti risultano conformi alle linee guida di YouTube, il creator può fare richiesta per ottenere la partnership e iniziare a guadagnare.

Entrate pubblicitarie

Le entrate pubblicitarie sono il modo più semplice e diffuso per guadagnare soldi dai propri contenuti. I video dalla durata superiore agli otto minuti possono contenere annunci in quantità variabile, a seconda della lunghezza complessiva del video. Il creator può guadagnare dalle visualizzazioni monetizzate, che avvengono quando lo spettatore visualizza gli annunci in parte oppure integralmente.

La monetizzazione è attiva solo nei video che rispettano le norme di YouTube, pertanto le pubblicità potrebbero essere ridotte o assenti nei contenuti potenzialmente inappropriati (per via del linguaggio, della violenza, di questioni controverse o di argomenti per adulti).

Lo stesso vale per le dirette; durante le live, è possibile inserire degli intervalli pubblicitari che alcuni degli spettatori visualizzano prima di proseguire con la visione della live. Una volta terminata la live, è possibile salvarla sul canale ed inserire degli annunci al suo interno, esattamente come si fa con i video.

YouTube Premium YouTube Premium

YouTube offre ai suoi utenti la possibilità di usare l’applicazione come utenti premium; grazie a un pagamento mensile, l’utente premium può godersi video illimitati senza annunci pubblicitari, musica da poter riprodurre in background e download gratuiti dei video da riprodurre offline.

Anche se gli utenti premium non visualizzano annunci, una parte dei guadagni che YouTube ricava dagli abbonamenti è comunque destinata ai creator.

Abbonamenti al canale

I canali idonei possono creare degli abbonamenti a pagamento per i propri iscritti, con la promessa di condividere dei contenuti esclusivi (post, video, short e live) dedicati solo agli abbonati o visibili in anteprima.

Ciascun creator può stabilire i livelli di abbonamento, il relativo costo e i benefici ad essi correlati. Inoltre, gli abbonati hanno diritto ai budge di fedeltà e alle emoji personalizzate, da usare quando commentano i video e le live.

Donazioni (Superchat, Super Grazie, Super Sticker) Donazioni (Superchat, Super Grazie, Super Sticker)

I creator sono idonei a ricevere donazioni in vari modi; per esempio, durante le dirette è possibile ricevere delle donazioni tramite Superchat, mentre nei video si possono ricevere i Super Grazie. In entrambi i casi, si tratta di messaggi personalizzati accompagnati da una somma scelta dall’utente.

Questo genere di donazioni (soprattutto quelle effettuate in live) nasce spesso dall’esigenza di farsi notare dal creator e di supportare direttamente il suo lavoro. I creator emergenti, infatti, potrebbero non avere molte occasioni di ricevere questo genere di donazioni.

Merchandise

I creator possono collegare a YouTube il proprio negozio Spreadshirt, una piattaforma che consente di creare degli e-shop personalizzati in cui vendere magliette, felpe e merchandise originale con il brand del creator. Anche in questo caso, sono i creator più grandi ad avere maggiori possibilità di guadagnare attraverso questo strumento.

Video sponsorizzati

I creator di nicchia e quelli più noti possono ottenere delle opportunità lavorative grazie alla propria popolarità, per esempio tramite delle collaborazioni con delle aziende esterne a YouTube.

In genere, questo genere di collaborazione si traduce in un video sponsorizzato (come avviene per gli unboxing e le recensioni) oppure in un inserimento all’interno di un video più lungo. L’azienda può retribuire il creator con prodotti e servizi gratuiti, oppure con una somma precedentemente pattuita. Gli youtuber più affermati hanno spesso degli sponsor fissi, mentre gli emergenti possono più facilmente sperare in collaborazioni saltuarie e prodotti gratuiti.