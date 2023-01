Gli occhiali da sole se non di alta qualità quindi non originali, offrono poca o nessuna protezione dai raggi UV e sono anche pericolosi per i nostri occhi. La ragione di ciò, è che le lenti scure aprono le pupille e le pericolose radiazioni UV possono raggiungere gli occhi senza impedimenti. Inoltre è probabile che il vetro di cui è composta la lente sia di bassa qualità e di conseguenza può facilmente rompersi o irrimediabilmente danneggiarsi in caso di urti accidentali. Per tutti questi motivi sin qui elencati, è importante quindi saper riconoscere se gli occhiali originali come nel caso dei modelli Prada che sono tra i più lussuosi e pregiati sono autentici oppure si tratta soltanto di repliche. A tale proposito nei passi successivi del presente articolo, ci pregiamo di fornire alcuni utili suggerimenti per portare a buon fine l’acquisto dei suddetti occhiali da sole.

Chiedere al venditore il certificato di autenticità

Se gli occhiali Prada si acquistano in un negozio per essere sicuri che siano originali conviene chiedere al venditore il certificato di autenticità . Nello specifico si tratta di un documento che riporta sia il nome del marchio che alcune informazioni sui materiali utilizzati per realizzare gli occhiali Prada. Inoltre bisogna verificare che il suddetto certificato presenti anche la dicitura Made in Italy oltre ad una garanzia rilasciata dal brand. Se si riescono a soddisfare tutti questi requisiti, allora si può stare tranquilli che gli occhiali Prada sono del tutto autentici.

Controllare la fascia di prezzo degli occhiali

Quando si tratta di acquistare degli occhiali Prada, un altro punto focale su cui conviene soffermarsi è quello riguardante il prezzo di vendita. Questi modelli del suddetto brand in genere costano sui 250 Euro o più senza le lenti. Se quindi il prezzo sembra troppo buono per essere vero probabilmente lo è, ma le lenti sicuramente sono delle repliche. Da ciò si evince quindi che se il negozio che propone occhiali Prada ad un costo inferiore a quello indicato, allora non sono autentici, specie se non corredati di regolare certificato di fabbricazione e di garanzia. Infine è opportuno richiedere al venditore il numero di modello degli occhiali; infatti, queste informazioni dovrebbero essere prontamente disponibili per quelli del brand Prada, per cui se il venditore non è in grado di fornirlo, allora a giusta ragione potrebbe sorgere il dubbio che si tratta soltanto di repliche.

Assicurarsi che gli occhiali Prada vengano forniti di custodia originale

Per concludere questa rapida carrellata sui migliori modi per riconoscere gli occhiali Prada originali da quelli imitati, è opportuno verificare anche se il modello acquistato viene fornito con una custodia riportante logo e dicitura del brand. Inoltre il contenitore deve essere di alta qualità e piuttosto resistente, nonché con un interno morbido e un panno per la pulizia delle lenti con tanto di dicitura Prada. Se invece la custodia è economica, al tatto appare già fragile oppure non ha il suddetto logo. Infine come ulteriore prova della autenticità degli occhiali Prada è importante sapere che bisogna guardarli attentamente. Il logo del brand infatti deve trovarsi all’interno di uno degli steli degli occhiali ed essere uniformemente distanziato sull’asta. Inoltre deve essere scritto in modo chiaro e senza linee o lettere sfocate. Gli autentici occhiali Prada come già in precedenza accennato riportano anche la dicitura Made in Italy all’interno di uno degli steli.